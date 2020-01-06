Haberler Video Son dakika... Kütahya'da feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi çok sayıda yaralı var

Son dakika... Kütahya'da feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi çok sayıda yaralı var

06.01.2020 12:01

Kütahya - Eskişehir kara yolunda seyir halindeki bir yolcu otobüsü yol kenarında bulunan bariyerlere çarparak devrildi. Yaşanan kaza sonucu araçta bulunan yolculardan 19'u yaralanarak hastaneye kaldırıldı.


Kütahya-Eskişehir kara yolunda seyir halindeki otobüs, Kümbet kavşağı yakınlarında bariyerlere çarparak devrildi.

Kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 19 kişi, sağlık ekiplerince Kütahya ve Eskişehir'deki hastanelere kaldırıldı.

Yaklaşık 40 yolcunun bulunduğu öğrenilen otobüsün kaza yerinden kaldırılması için çalışmalar sürüyor. Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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