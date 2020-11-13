Haberler Video Yaşam Videoları SON DAKİKA: Koronavirüs aşısını bulan Profesör Uğur Şahin tarih verdi: 2021’in ortalarına doğru...

SON DAKİKA: Koronavirüs aşısını bulan Profesör Uğur Şahin tarih verdi: 2021’in ortalarına doğru...

SON DAKİKA: Koronavirüs aşısını bulan Profesör Uğur Şahin tarih verdi: 2021’in ortalarına doğru...
13.11.2020 17:08
Ana Sayfa 01:41
Başkan Erdoğan Tekirdağ Şehir...
Ana Sayfa 01:49
Rus heyet Dağlık Karabağ için...
Ana Sayfa 00:41
Teröre geçit yok! 14 PKK'lı...
Ana Sayfa 01:08
Başkan Erdoğan helikopter ile...
Ana Sayfa 00:36
İstanbul Havalimanı'nda PKK'lı...
Ana Sayfa 06:49
Millet İttifakı'nda anayasa...
Ana Sayfa 01:26
Öğretim üyesi canlı ders...
Ana Sayfa 00:55
Kağıthane'de dehşet anları...
Ana Sayfa 02:15
Sanayide çarklar koronaya...
Ana Sayfa 01:39
CHP'li belediye borç...
Ana Sayfa 01:43
Açığa alındı!
Ana Sayfa 00:50
Adana'da suç örgütüne şafak...

Son dakika haberine göre, Koronavirüs aşısını bulan BionTech firmasının Türk CEO’su Profesör Dr. Uğur Şahin, İngiliz bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada; Covid-19 hastalığının seyri ve devam eden aşı çalışmalarına ilişkin olarak, aşının tedarikine en erken Aralık’ta başlanabileceğini, rahatlamanın ise ancak 2021’in ortalarına doğru mümkün olabileceğini söyledi. Öte yandan BionTech'in kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin, geçtiğimiz günlerde Turkuvaz'ın yeni dergisi INBUSINESS' a özel açıklamalar yapmıştı.


Yaşam Videoları