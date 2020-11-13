SON DAKİKA: Koronavirüs aşısını bulan Profesör Uğur Şahin tarih verdi: 2021’in ortalarına doğru...

Son dakika haberine göre, Koronavirüs aşısını bulan BionTech firmasının Türk CEO’su Profesör Dr. Uğur Şahin, İngiliz bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada; Covid-19 hastalığının seyri ve devam eden aşı çalışmalarına ilişkin olarak, aşının tedarikine en erken Aralık’ta başlanabileceğini, rahatlamanın ise ancak 2021’in ortalarına doğru mümkün olabileceğini söyledi. Öte yandan BionTech'in kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin, geçtiğimiz günlerde Turkuvaz'ın yeni dergisi INBUSINESS' a özel açıklamalar yapmıştı.