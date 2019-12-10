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Son dakika: Konya'dan acı haber: 2 katlı kerpiç ev çöktü: 2'si çocuk 3 kişi öldü

10.12.2019 10:12

Son dakika haberine göre Konya'nın merkez Karatay ilçesinde kerpiç evde meydana gelen göçükte enkaz altında kalan 2'si çocuk 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.


Konya'nın Karatay ilçesinde 2 katlı kerpiç bina çöktü, enkaz altında kaldığı öne sürülen 3 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı.

Olay, saat 09.15 sıralarında meydana geldi. 2 katlı kerpiç bina belirlenemeyen nedenle çöktü. Enkaz altında 3 kişinin kaldığının belirtilmesi üzerine itfaiye ve AFAD ekipleri kurtarma çalışması başlattı.

3 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Konya'nın Karatay ilçesi Akçeşme Mahallesi Burç Sokak'ta çöken 2 katlı kerpiç evin enkazında kaldığı belirtilen 2'si çocuk 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 3 kişinin cenazelerinin çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

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