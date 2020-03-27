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Son dakika: Konya'da sağlık çalışanlarını darbeden 3 kişi tutuklandı

Son dakika: Konya'da sağlık çalışanlarını darbeden 3 kişi tutuklandı

27.03.2020 19:10

Son dakika haberine göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, 112 Acil Servis'te görevli sağlık çalışanlarını darbeden 3 şüpheli tutuklandı.


Konya'da sağlık çalışanlarını darbeden 3 kişi tutuklandı.

Konya'da otomobilleriyle yaptıkları kazanın ardından yardımlarına gelen 112 Acil Servis'te görevli 3 sağlık personeline saldırdıkları için gözaltına alınan ve sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Hasan Rıza Dağtekin ve Ahmet Sonkur hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine yeniden yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldı.

TUTUKLANDILAR
Olaya karıştığı tespit edilen araç sürücüsü İsmail Sonkur, Ahmet Sonkur ve Hasan Rıza Dağtekin öğle saatlerinde gözaltına alındı.

Tutuklama talebi ile Konya 1'inci Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen üç şüpheli, 'Görev yaptırmamak için birden fazla kişi ile birlikte direnme' ve 'kamu malına zarar verme' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi..

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