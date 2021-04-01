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SON DAKİKA: Kocaeli'de korku dolu anlar: Batan balıkçı teknesindeki 3 kişi Kıyı Emniyeti tarafından kurtarıldı

SON DAKİKA: Kocaeli'de korku dolu anlar: Batan balıkçı teknesindeki 3 kişi Kıyı Emniyeti tarafından kurtarıldı
01.04.2021 11:20
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Son dakika haberine göre, Kocaeli’nin Kandıra ilçesi açıklarında yardım çağrısında bulunduktan sonra batan balıkçı teknesindeki 3 kişi, Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından kurtarıldı.


Kocaeli'nin Kandıra ilçesi açıklarında yardım çağrısında bulunduktan sonra batan balıkçı teknesindeki 3 kişi, Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından kurtarıldı.



Kandıra ilçesi Dikili mevkii açıklarında üzerinde 3 kişinin bulunduğu bir balıkçı teknesi, bugün sabah saatlerinde dalgalı denizde su almaya başladı.

Teknedekilerin yardım çağrısı üzerine Kıyı Emniyeti ekipleri, bölgeye sevk edildi.

Fırtınanın etkisiyle batan teknedeki 3 balıkçı ekiplerin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı. Karaya çıkarılan balıkçılar, tedavileri için ambulanslarla Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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