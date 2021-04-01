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SON DAKİKA: Kocaeli’de eski sevgili dehşeti! Boğazına bıçak dayayıp arkadaşını rehin aldı: Sana ne zarar verdim

SON DAKİKA: Kocaeli’de eski sevgili dehşeti! Boğazına bıçak dayayıp arkadaşını rehin aldı: Sana ne zarar verdim
01.04.2021 11:57
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Son dakika haberi! Kocaeli’nde işitme engelli bir gencin Fırat Delikanlı tarafından dağ evinde rehin alınarak işkence edildiği görüntülerin ortaya çıkmasının ardından sosyal medyayı sallamıştı. O görüntülerin ardından sosyal medyada yeni bir video dolaşıma girdi. Videoda bir saldırganın eski sevgilisiyle buluşmak için arkadaşını rehin aldığı ve boğazına bıçak dayayarak eski sevgilisinin yanına gelmesi için “Ceren gelir misin?” dedirttiği görülüyor.


Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir magandanın kendisi gibi işime engelli kişileri rehin alarak işkence ettiği görüntülerin internet üzerinde paylaşılmasıyla adeta yer yerinden oynamıştı.


O görüntülerin ardından bu gece de iddiaya göre Kemal A. isimli bir magandanın rehin aldığı eski sevgilisinin arkadaşının boğazına bıçak dayayarak eski sevgilisine mesaj gönderdiği bir video yayınlandı.

TWITTER'DA TÜRKİYE GÜNDEMİNE GİRDİ
Sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından paylaşılan görüntüler kısa sürede Twitter'da Türkiye Gündemi'ne girdi.




Eski sevgilisinin arkadaşının boğazına bıçak dayayarak tehdit ettiği video sosyal medyada tepkilere neden oldu.



TEHDİT VE KÜFÜR YAĞDIRDI
Olay yaratan görüntülerde bir magandanın, boğazına bıçak dayayarak rehin aldığı eski sevgilisinin arakadaşına "Ceren gelir misin" dedirttiği ve aynı zamana tehdit ve küfürler savurduğu görülüyor.

Yaşam Videoları