İstanbul Kartal'da bir binanın otoparkında istinat duvarı çöktü. Çökme sonrası 3 araçta hasar meydana geldi. İtfaiyenin olay yerindeki çalışması sürüyor.
Son dakika: Kartal'da istinat duvarı çöktü31.12.2019 11:22
- Son dakika: Kartal'da istinat duvarı çöktü
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