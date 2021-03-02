Haberler Video Yaşam Videoları SON DAKİKA: Kadıköy'deki Alex De Souza heykeline otomobil çarptı

SON DAKİKA: Kadıköy'deki Alex De Souza heykeline otomobil çarptı

SON DAKİKA: Kadıköy'deki Alex De Souza heykeline otomobil çarptı
02.03.2021 06:33
Ana Sayfa 01:46
Kafe restoran ve lokantaların...
Ana Sayfa 00:27
Sokağa çıkma yasağı devam eden...
Ana Sayfa 04:14
Kızının başına gelenlere...
Ana Sayfa 02:09
Beşiktaş kafilesi Malatya'da
Ana Sayfa 00:14
Bu kez doktor hasta yakınını...
Ana Sayfa 01:46
5 yaşındaki Yağız 90 kiloya...
Ana Sayfa 01:49
İkitelli'de inşaat halindeki...
Ana Sayfa 01:31
Teoman Sancar'ın istifasında...
Ana Sayfa 02:05
Kabine toplantısı başladı!
Ana Sayfa 01:33
Meteoroloji kar yağacak 9 ili...
Ana Sayfa 01:19
Türkiye 3 ülkeden biri!
Ana Sayfa 04:07
Tokkal çiftinin katilinin yeni...

Son dakika haberi! Fenerbahçe Spor Kulübü'nün efsane futbolcusu Alex De Souza için yaptırılan heykele otomobil çarptı. Edinilen bilgiye göre otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.


Fenerbahçe Spor Kulübü'nün efsane futbolcusu Alex De Souza için yaptırılan heykele otomobil çarptı.

Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı güzergahı üzerine Yoğurtçu Parkı karşısındaki alana yapılan Alex De Souza heykeli, otomobil çarpması sebebiyle alt kısmından hasar aldı. Yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil Kuşdili Caddesi üzerinde bulunan Alex De Souza Heykeli'nin alt bölümüne çarptı.



ALT KISMINDA HASAR OLUŞTU
Heykelin önünde bulunan demir parmaklıklar ve elektrik direği yıkılırken heykelin alt kısmında hasar oluştu. Edinilen bilgiye göre otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yaşam Videoları