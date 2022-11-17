SON DAKİKA! Kadıköy'de kontrolden çıkan metrobüs duvara çarptı

Son dakika haberine göre Kadıköy'de sürücüsünün kontrolünden çıkan bir metrobüs duraktan çıkarak önce bariyerleri aştı ardından duvara çarptı. Kazada metrobüs hurdaya döndü. İlk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı.
Son dakika haberine göre Kadıköy'de sürücüsünün kontrolünden çıkan bir metrobüs duraktan çıkarak önce bariyerleri aştı ardından duvara çarptı. Kazada metrobüs hurdaya döndü. İlk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı.
Kadıköy'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği metrobüs, yolun karşısındaki duvara çarpıp kaldırıma çıktı.
Kadıköy Söğütlüçeşme metrobüs durağından çıkan metrobüsün sürücüsü henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan metrobüs Kadıköy Belediyesi binasının duvarına çarptı. Metrobüs daha sonra kaldırıma çıkarak durdu.
Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken ilk belirlemeye göre 2 kişinin yaralandığı kaydedildi.