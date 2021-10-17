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Son dakika: İzmir'de düğünde çıkan kavgada kan aktı! Bıçaklanan kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Son dakika: İzmir'de düğünde çıkan kavgada kan aktı! Bıçaklanan kişi öldü, 5 kişi yaralandı
17.10.2021 07:51
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Son dakika haberi... İzmir Bornova'da düzenlenen düğünde kavga çıktı. Kavganın kısa sürede büyümesinin ardından bıçaklar da çekilince 1 kişi öldü damat dahil 5 kişi yaralandı. Akrabalar arasında tarlaya çekilen duvar yüzünden 1 yıldır husumet bulunduğu ileri sürüldü.

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Son dakika haberi...Olay, dün saat 23.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi 7033 Sokak'ta bulunan düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan ve akraba oldukları belirtilen Servet Daşdan (23), Uğur D., Nusret D., Cavat D., Yavuz Ö., Kenan Ö., damat Alican Ö., Evren Ö., Fuat Y. ve Hasan Ali Y. (30) arasında tartışma çıktı.

Çıkan tartışman kavgaya dönüşmesi üzerine Servet Daşdan göğsünden, Uğur D., Nusret D., Yavuz Ö. ve damat olduğu öğrenilen Alican Ö. vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı.



DÜĞÜN SALONUNDAN ÇIKIP HASTANELERE AKIN ETTİLER
İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ağır yaralı durumdaki Servet Daşdan, ambulans ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken, diğer 5 yaralı ise çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Daşdan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken, diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Düğünden çıkarak hastanelere koşan yaralıların ve hayatını kaybeden Daşdan'ın yakınları ise sinir krizi geçirdi. Daşdan'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



TARLAYA DUVAR ÖRÜNCE HUSUMET ÇIKTI
Olayın ardından polis ekiplerince düğün salonu ve çevresinde incelemelerde bulunuldu. Yapılan araştırmalar neticesinde ise olayla ilgili olarak Hasan Ali Y., gözaltına alınırken, suç aletine de polis ekiplerince el konuldu.

Öte yandan, akrabalar arasında köyde bulunan tarlaya duvar çekme yüzünden 1 yıldır husumet bulunduğu ileri sürüldü. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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