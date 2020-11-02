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SON DAKİKA: İzmir'de bir mucize daha! 68 saat sonra enkaz altından bir kişi daha sağ kurtarıldı

SON DAKİKA: İzmir'de bir mucize daha! 68 saat sonra enkaz altından bir kişi daha sağ kurtarıldı
02.11.2020 11:17

İzmir'de meydana gelen deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ederken 68 saat sonra bir mucize haberi daha geldi. Rıza Bey Apartmanı'ndan bir kişi daha sağ olarak enkaz altından çıkarıldı. Yaralı olarak enkaz altından çıkarılan kişi hastaneye kaldırıldı.


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