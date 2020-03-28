Son dakika: İstanbul'un en kalabalık yerleri "korona" tedbirlerinden sonra bomboş kaldı! 28.03.2020 11:34

Son dakika haberi... Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında iller arası otobüs seferlerine kısıtlama kararının getirilmesinin ardından Bayrampaşa'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki sakinlik havadan görüntülendi. İstanbul'un simge meydanı olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki sakinlik dikkat çekti.

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında bugün saat 17:00 itibariyle seyahatlerde kısıtlamanın getirileceği Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk olmadığı gözlendi. Otogarda az sayıda otobüsün hareket halinde olduğu görülürken, otogardaki sessizlik havadan görüntülendi.



İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede yeni tip korona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında bugün saat 17:00 itibariyle şehirler arası otobüs seyahatlerinin durdurulacağı açıklandı. Yasağın ardından seyahat etmek için valilikten izin alınması gerekeceği belirtildi. Açıklamanın ardından bazı yolcular yasak başlamadan seyahat etmek için 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na geldi. Otogarda herhangi bir yoğunluk olmadığı görüldü.

Otogardaki sessizlik havadan görüntülendi



Her gün binlerce insanın seyahat ettiği 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yaşanan yeni tip korona virüs sessizliği havadan görüntülendi.