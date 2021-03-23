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SON DAKİKA: İstanbul'da HDP'ye terör operasyonu: 1 tutuklama

SON DAKİKA: İstanbul'da HDP'ye terör operasyonu: 1 tutuklama
23.03.2021 10:52
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Son dakika haberi! İstanbul'da PKK / KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 1'i tutuklandı. Beşiktaş HDP İlçe Eş Başkanı R. B. ile Kâğıthane HDP ilçe Eş Başkanları B. D. ve A.Y.'nin de aralarında bulunduğu 9 şüpheli ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK / KCK terör örgütünün gençlik yapılanması DGH içinde faaliyet gösterdiği belirlenen 15 kişinin yakalanması için operasyon düzenlenmişti.


10 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI
4 ilçede 15 ayrı adrese düzenlenen operasyonda aralarında Beşiktaş HDP İlçe Eş Başkanı R.B. ve Kâğıthane HDP Eş Başkanları B.D. ve A.Y'nin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alınmıştı.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Şüphelilerin dün emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 9 şüpheli adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılırken, 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.

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