Son dakika: İstanbul’da DHKP/C’ye operasyon: 5 şüpheli kıskıvrak yakalandı

Son dakika haberine göre İstanbul’da, terör örgütü DHKP/C’ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, örgüt üyesi oldukları iddiasıyla aranan 5 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Emniyetten adliyeye sevk olan zanlılardan H.D., Y.G., C.Ö. ve H.Ö.’ye ‘adli kontrol’ hükümleri uygulandı. C.Ö. adlı şüpheli ise tutuklandı.

Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP-C'ye yönelik yeni bir operasyon düzenledi. Emniyet ekipleri, "terör örgütü üyesi olmak" ve "örgüt adına para toplamak" suçundan arandıkları belirtilen 5 şüpheliyi tespit etti.

14 Kasım'da gece sabaha karşı İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir işyerine baskın düzenleyen emniyet güçleri, örgütün ideolojik tabanına göre yasadışı faaliyetlerde bulunan ve örgüt adına 'haraç' toplayan 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Polis ekiplerince yakalanan şüpheliler, Terörle Mücadele Şubesine getirildi.

Gözaltına alınan 5 DHKP/C üyesinin işlemleri dün sona erdi. Emniyetten adliyeye sevk olan zanlılardan H.D., Y.G., C.Ö. ve H.Ö.'ye 'adli kontrol' hükümleri uygulandı. C.Ö. adlı şüpheli ise tutuklandı.

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