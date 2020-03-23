Son dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda korona tedbirleri! Girenlerin ateşi ölçülmeye başlandı 23.03.2020 11:16

Son dakika haberi... İstanbul Adalet Sarayı'ndaki koronavirüs tedbirlerine bir yenisi daha eklendi. Güvenlik görevlileri, koronavirüs tedbirleri kapsamında adliyeye giren vatandaşlardan, polis memurlarına kadar herkesin ateşini ölçüyor. Güvenlik görevlileri 65 yaş ve üstü olabilecek kişilerin de kimliklerini kontrol ediyor. Bakırköy Adalet Sarayı'nda da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında vatandaşların ateşinin ölçüldüğü görüldü.