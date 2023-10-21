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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 21 Ekim 2023, 00:09 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2023, 00:55

SON DAKİKA I İzmir'de 3.9 büyüklüğünde korkutan deprem! AFAD duyurdu

İzmir'in Buca ilçesinde, Richter ölçeğine göre; 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle kısa süreli panik yaşanırken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre; saat 23.53'te Buca ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 9,23 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Buca'nın yanı sıra Bayraklı, Gaziemir, Karşıyaka, Konak ve Torbalı ilçelerinde de hissedildi. Deprem kısa süreli paniğe yol açarken, ilk belirlemelere göre herhangi olumsuzluk yaşanmadı.

SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.10.20 23:53:08 38.3425 27.2060 12.7 -.- 4.0 3.9 ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.10.20 23:30:13 40.1937 28.8930 2.3 -.- 2.0 -.- YAYLACIK-NILUFER (BURSA) İlksel
2023.10.20 22:37:52 38.4877 45.1383 5.0 -.- 2.6 -.- IRAN İlksel
2023.10.20 22:19:34 38.0787 37.0565 1.6 -.- 2.4 -.- SOYSALLI-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.20 22:01:01 36.3298 36.1287 5.9 -.- 1.6 -.- KARAALI-(HATAY) İlksel
2023.10.20 21:56:59 38.0408 37.9707 8.3 -.- 2.5 -.- SURGU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.10.20 19:54:01 37.9088 36.2592 5.0 -.- 2.4 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.10.20 19:37:36 39.6395 25.5378 6.5 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2023.10.20 19:26:21 40.8158 31.0975 7.8 -.- 1.7 -.- HOCAOGLU-(DUZCE) İlksel
2023.10.20 19:25:22 37.8552 36.3880 13.3 -.- 1.7 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.20 18:12:38 37.8408 36.3027 7.4 -.- 2.2 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.20 16:38:13 37.8975 36.4388 16.3 -.- 1.4 -.- FINDIKLIKOYAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.20 16:32:29 36.7387 34.9525 14.8 -.- 2.9 -.- BAHARLI-TARSUS (MERSIN) İlksel

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