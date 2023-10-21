İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre; saat 23.53'te Buca ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 9,23 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Buca'nın yanı sıra Bayraklı, Gaziemir, Karşıyaka, Konak ve Torbalı ilçelerinde de hissedildi. Deprem kısa süreli paniğe yol açarken, ilk belirlemelere göre herhangi olumsuzluk yaşanmadı.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2023.10.20 23:53:08 38.3425 27.2060 12.7 -.- 4.0 3.9 ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel

2023.10.20 23:30:13 40.1937 28.8930 2.3 -.- 2.0 -.- YAYLACIK-NILUFER (BURSA) İlksel

2023.10.20 22:37:52 38.4877 45.1383 5.0 -.- 2.6 -.- IRAN İlksel

2023.10.20 22:19:34 38.0787 37.0565 1.6 -.- 2.4 -.- SOYSALLI-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.10.20 22:01:01 36.3298 36.1287 5.9 -.- 1.6 -.- KARAALI-(HATAY) İlksel

2023.10.20 21:56:59 38.0408 37.9707 8.3 -.- 2.5 -.- SURGU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.10.20 19:54:01 37.9088 36.2592 5.0 -.- 2.4 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.10.20 19:37:36 39.6395 25.5378 6.5 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel

2023.10.20 19:26:21 40.8158 31.0975 7.8 -.- 1.7 -.- HOCAOGLU-(DUZCE) İlksel

2023.10.20 19:25:22 37.8552 36.3880 13.3 -.- 1.7 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.10.20 18:12:38 37.8408 36.3027 7.4 -.- 2.2 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.10.20 16:38:13 37.8975 36.4388 16.3 -.- 1.4 -.- FINDIKLIKOYAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.10.20 16:32:29 36.7387 34.9525 14.8 -.- 2.9 -.- BAHARLI-TARSUS (MERSIN) İlksel