SON DAKİKA! Hrant Dink cinayeti davasında karar

Son dakika haberine göre Hrant Dink davasında karar açıklandı. Ercan Gün'e silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 10 yıl hapis cezası verildi. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, Ekrem Dumanlı, Adem Yavuz Arslan'ın da bulunduğu 13 firari sanığın dosyasının ayrılmasina karar verildi.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu, 13'ü firari 76 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.





Hrant Dink cinayeti davasında, gazeteci Ercan Gün ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.





FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, Ekrem Dumanlı, Adem Yavuz Arslan'ın da bulunduğu 13 firari sanığın dosyasının ayrılmasına karar verildi.





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