SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Son Dakika Haberi: Mersin Mezitli'de korkunç cinayet: 3 ölü!
Haberler Yaşam Videoları

Son Dakika Haberi: Mersin Mezitli'de korkunç cinayet: 3 ölü!

Giriş Tarihi: 05 Aralık 2024 19:05 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2024 19:05

Mersin'in Mezitli ilçesi Kuyluk Mahallesi'nde, akrabalar arasında alkol nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi hayatını kaybetti. Ömer Uyar, Ramazan Uyar ve Tuna Özel, yeğenleri C.U. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Şüpheli, olayın ardından kaçtı ancak kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Mersin'in Mezitli ilçesinde bir kişi tartıştığı 2 amcası ve akrabasını bıçaklayarak öldürdü.

İddiaya göre, dün akşam saatlerinde Kuyuluk Mahallesi'ndeki bir evde C.U, amcaları Öner Uyar ve Ramazan Uyar ile akrabası Tuna Özel arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından C.U. yanında bulundurduğu bıçakla Öner Uyar ve Ramazan Uyar ile Tuna Özel'i bıçaklayarak öldürdü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri cinayetin işlendiği evde inceleme yaptı.

Olay yerinden kaçan C.U. yakalanarak gözaltına alındı.

SIRADAKİ VİDEO
Mersin’de kan donduran olay: Amca ile yeğen kavgası 3 can aldı
05.12.2024Perşembe
Japonya Veliaht Prens ve Prensesi, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’ni ziyaret etti
05.12.2024Perşembe
Niğde'de sahte alkol ve tefecilik operasyonu!
05.12.2024Perşembe
Kocaeli'de elleri ve ayakları bağlı denizde bulunan cesedin kimliği belli oldu
05.12.2024Perşembe
Kocaeli’de yoldan çıkan tır ağaçlık alana uçtu
05.12.2024Perşembe
Bunlar da Var
Konyaspor - Kepez Belediyespor 9-0 | Gol: Melih İbrahimoğlu 01:01
Konyaspor - Kepez Belediyespor 9-0 | Gol: Melih İbrahimoğlu
04.12.2024Çarşamba
Halep ve Tel Rıfat’ın düşmesi sonrası Azez’de TSK konvoyu 00:34
Halep ve Tel Rıfat'ın düşmesi sonrası Azez'de TSK konvoyu
04.12.2024Çarşamba
Narin Güran cinayetinde kriminal rapor açıklandı 20:29
Narin Güran cinayetinde kriminal rapor açıklandı
05.12.2024Perşembe
Suriyeli muhalifler Esad rejimine karşı başlattığı operasyonun görüntüleri yayınlandı 00:38
Suriyeli muhalifler operasyonun görüntülerini yayınlandı
05.12.2024Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA