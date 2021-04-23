RAMAZAN İMSAKİYE
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SON DAKİKA: Gaziosmanpaşa'da feci kaza! TIR taksiye çarptı: 1 ağır yaralı

SON DAKİKA: Gaziosmanpaşa'da feci kaza! TIR taksiye çarptı: 1 ağır yaralı
23.04.2021 09:18
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Son dakika haberi, İstanbul Gaziosmapaşa TEM Otoyolu'nda su yüklü TIR'ın çarptığı taksici ağır yaralandı. Olay yerine gelen taksicinin arkadaşı taksiyi görünce telefonu atıp, ağladı.


Kaza, sabah saatlerinde TEM Otoyolu'nun Gaziosmanpaşa mevkii Ankara istikametinde meydana geldi.


TIR TAKSİYE ÇARPTI
Edinilen bilgiye göre, 34 KM 3916 plakalı su yüklü TIR'ın şoförü önünde giden Muhsin Korkutçu idaresindeki 34 THK 10 plakalı taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle taksi yol kenarına savruldu.


TAKSİCİNİN DURUMU AĞIR
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Korkutçu'yu hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan taksicinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.



POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ
TIR şoförü ise yapılan alkol testinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.




Olay yerine gelen taksicinin arkadaşı ise kaza yapan araçları görünce gözyaşlarını tutamadı. Yanındaki arkadaşları ise ağlayan şoförü sakinleştirdi.

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