SON DAKİKA! Gaziantep'teki pitbull dehşetinde yeni görüntüler! Asiye o köpeklerle böyle oynamış

Gaziantep'te infiale sebep olan Pitbull dehşeti ile ilgili şok görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde köpek saldırısında ağır yaralanan Asiye olaydan birkaç dakika önce köpeklerle oyun oynuyor. Asiye Ateş'e ait fotoğraflarda ise küçük kızın Pitbull'lar ile sarmaş dolaş olduğu görülüyor. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebru Yalçın, görüntüler ışığında yaptığı değerlendirmede "Faciaya resmen davetiye çıkarılmış" dedi.

SİTE YÖNETİCİSİ KONUŞTU

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre pitbull dehşetinin yaşandığı Gaziantep-Seyri Antep Sitesi'nin yöneticisi Mustafa Elibol konuştu. Elibol "Site içerisinde o köpeklere izin vermem hataydı. Bu hatanın bedelini ödemeye hazırım ancak benim için en önemli şey şu an kızım kadar sevdiğim Asiye'nin kurtulması" dedi.

İddia edilenlerin aksine köpeğin kendisine ait olmadığını söyleyen Mustafa Elibol "Böyle bir şeyi kim ister? Ben hayatım boyunca köpek beslemedim. Pitbull'lar sitemizde oturan ve site idaresinde çalışan Zeliha ve Zeynep Can kardeşlere ait" diye konuştu.

ASİYE SONRADAN GELDİ

Mustafa Elibol bütün Türkiye'nin yakından izlediği elim hadiseyi şu sözlerle anlattı: "Olay günü evdeydim. Köpekler, site yönetimi bünyesinde çalışan Zeynep ve Zeliha Can tarafından yedi ay önce getirildi. Künye sahipleri ise Osman Kıvanç ve Mustafa Yiğit. Olay günü Zeliha Can, köpekleri barakadan alıp basket sahasına götürüyor. Güvenlik görevlisi ısrarla bağırmasına rağmen Asiye içeri girip bir süre köpeklerle oynuyor. Kısa süre sonra ise anlaşılmaz bir biçimde köpekler Asiye'ye saldırıyor. Bağırıp çağırmaları duydum ve koşarak ben de olay mahalline gittim. İki Pitbull'un 15-20 saniye gibi bir sürede Asiye'yi mahvettiğini gördüm. Basket sahasına ait güvenlik kamerası görüntülerini mahkemeye sundum. Tel örgülü alana ilk giren Zeliha ve köpekler. Asiye daha sonra geliyor.

KÖPEKLER İÇİN BELEDİYEYİ ARADIM

Seyri Antep Sitesi'nde 10 dairem var. Buranın da yöneticiliğini yapıyorum. Bu köpeklerle ilgili ihmalimizi kabul ediyorum. Ancak daha önceleri tamamen açıkta gezen köpeklere ben bir baraka yaptırdım. Bütün site sakinlerini de tehlikeler konusunda uyardım. Yaşanan farklı birkaç olay üzerine iki ay önce köpekleri almaları için belediyeyi aradım. Görevli arkadaşlar gelmiş ancak Zeynep ve Zeliha köpekleri vermemiş. Hatta bir hayli tepki göstermişler.

FOTOĞRAFLARI ANNESİ ÇEKTİ

Asiye'nin köpeklere yaklaşmaması konusunda annesini birçok defa uyardım. Anne Zeliha Ateş, Pitbull'ların çocukla oynamasını izliyordu. Hatta onların sarmaş dolaş fotoğraflarını da yine kendisi çekti. Bunları da savcılığa sunduk. Bu olayda kusurumuz olduğunu kabul ediyorum ve bütün Türkiye'nin buradan ders çıkarması gerektiğini düşünüyorum."

Mustafa Elibol, baba Hüseyin Ateş'e para teklifi ve tehdit ettiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

"FACİA GELİYORUM DEMİŞ"

Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebru Yalçın, izlediği görüntülerin ardından yaptığı değerlendirmede facianın geliyorum dediği tespitinde bulundu.

Ebru Yalçın, "Belli ki Asiye nasılsa köpekleri tanıyor diye oraya girmesine izin verilmiş. Ancak bu çok büyük bir hata. Çünkü bu köpekleri dışarıdan gelen bir ses dahi Asiye'ye saldırmaları konusunda tetikler. Uyarıcı etki yapar. Olayın bir diğer kötü yanı da birisi saldırıdığında diğeri de ona katılır. Nitekim öyle de olmuş. Bu acı olay ibret olmalı ve hepimiz ders almalıyız. Orada o köpekler olmamalıydı. Madem köpekler girdi, küçük çocuk ne pahasına olursa olsun sahaya alınmamalıydı. Köpek motivasyonu çok ani değişir. Pitbull cinsi özellikle çok çabuk güdülenir. Üstelik köpekler oldukça iri. Her açıdan büyük ihmaller var" ifadelerini kullandı.