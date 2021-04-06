SON DAKİKA: FETÖ'ye peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı kararı var

Son dakika haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "2012 yılı Jandarma Astsubay Temel Eğitim Kursu sınavı soruşturması kapsamında, sınav sorularını alan ve dağıtılmasına aracılık eden çoğu ihraç/istifa subay/astsubay olan toplam 16 FETÖ/PDY şüphelisi hakkında gözaltı kararı verilmiştir." açıklamasında bulundu. Öte yandan Kayseri'de FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2012 Jandarma Astsubay Temel Eğitim Kursu (JANA/JATEK) sınav sorularının sızdırılmasına ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik (FETÖ) soruşturmada, 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen 2012 yılı Jandarma Astsubay Temel Eğitim Kursu sınavı soruşturması kapsamında, FETÖ üyeleri tarafından yazılı sınav sorularına erişilerek, soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, bunun üzerine, sınav sorularını alan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden çoğunluğu daha önce ihraç edilmiş subay ve astsubay 16 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği kaydedildi.





KAYSERİ'DE FETÖ OPERASYONU

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 20 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, bazı muvazzaf ve ihraç edilmiş askerlerin mahrem imamlar tarafından kontörlü ve sabit hatlardan ardışık şekilde arandıkları ve örgüt içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında gözaltı kararı verilen 20 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlattı.