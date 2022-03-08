Son dakika FETÖ'cülere şafak baskını! Çok sayıda ilde harekete geçildi: Gözaltılar var

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanması'nda yer alan ve ankesörlü/sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu kontörlü telefonlardan iletişim kurduğu tespit edilen; 7'si Kara Kuvvetleri, 13'ü Hava Kuvvetleri ve 8'i Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup 16'sı muvazzaf 28 asker, 73'ü darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplamda 101 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Bunun üzerine bugün saat 01.00 sıralarında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin gözaltına alınması için İzmir merkezli 38 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Öte yandan, hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin 1'i Yarbay, 3'ü Üsteğmen, 2'si Teğmen, 15'i Astsubay ve 7'si Uzman Çavuş rütbesinde olduğu öğrenildi.

87'Sİ YAKALANDI

Operasyon kapsamında, gözaltı kararı verilen 101 şüpheliden 87'sinin yakalandığı öğrenildi

Öte yandan, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Dairesi Başkanlığı nezdinde kurulan ankesörlü/ kontörlü veri havuzu kullanılmak suretiyle 19/11/2019 tarihinden bugüne kadar düzenlenen 24 ayrı operasyon sonucu, 3 bin 635 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı talimatı verildiğini, şüphelilerden 2290'ı muvazzaf, 682'si muvazzaf olmayan asker, 710'u darbe girişimi sonrası kapatılan askeri okul öğrencisi olduğunu, yakalanan ve gözaltına alınan şüphelilerden bin 585'inin tutuklandığını, 531 şüphelinin ise faydalı itirafçı olması gerekçesiyle serbest bırakıldığı bildirildi.



BİR OPERASYON DAHA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki mahrem hizmetler yapılanmasına ilişkin soruşturmada 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada FETÖ'nün mahrem hizmetler yapılanmasıyla iltisakı ve irtibatı olduğu belirlenen Ankara'da bulunan büfe, market gibi umuma açık iş yerlerindeki kontörlü sabit hatları kullanarak örgütün sivil imamları ile iletişim sağladıkları tespit edilen şüphelilere yönelik soruşturma başlattı.

Polis ekipleri, Ankara merkezli 10 ilde hakkında gözaltı kararı verilen 26 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.