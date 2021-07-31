Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda yangın başladı. Ekipler yangına müdahale ediyor. İşte haberin detayları…

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda yangın başladı.

Edinilen bilgiye göre, Ölüdeniz Mahallesi Ocak mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

EKİPLER SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Yerleşim yerlerine yakın bir noktada çıkan yangın sonrası ihbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede olay yerine gelerek yangın söndürme çalışmalarına başladı.

Ekiplerin yangına karadan müdahalesi sürüyor.