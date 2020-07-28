Son dakika: Esenyurt'ta yangın: 2 kişi hayatını kaybetti

28.07.2020 09:13

Son dakika haberine göre, İstanbul Esenyurt'ta bir binada çıkan yangında bir kadın ile çocuk hayatını kaybetti. Olay yerinde polis ve itfaiyenin çalışması sürüyor.

Esenyurt'ta bir binada çıkan yangında anneanne ile 8 yaşındaki torunu hayatını kaybetti. Esenyurt'taki yangın saat 07.30 sıralarında çıktı. 4 katlı binanın giriş katından yükselen alevler yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi.













ANNEANNE İLE 8 YAŞINDAKİ TORUNU YAŞAMINI YİTİRDİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri mahsur kalan 7 kişiyi kurtarırken bodrum kattaki anneanne ile 8 yaşındaki torununun dumandan etkilenerek öldüğünü belirledi. Cesetler incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay yerinde polis ve itfaiyenin çalışması sürüyor.