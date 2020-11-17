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SON DAKİKA: Erzurum merkezli 5 ilde uyuşturucu satıcılarına şafak baskını! Torbacılar yakalandı

SON DAKİKA: Erzurum merkezli 5 ilde uyuşturucu satıcılarına şafak baskını! Torbacılar yakalandı
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Son dakika haberine göre, Erzurum merkezli 5 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı "şafak" operasyonunda bazı şüpheliler gözaltına alındı.


Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi koordinesinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Kocaeli'de uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, söz konusu illerde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapıldığı tespit edilen 16 adrese özel harekat, çevik kuvvet ve asayiş ekiplerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 120 polis ile "şafak" vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda kapılar "koçbaşı" ile kırılarak evlere girildi ve narkotik dedektör köpeklerin de katılımıyla arama yapıldı.

Operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen ve "torbacı" olarak adlandırılan bazı şüpheliler yakalandı.

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