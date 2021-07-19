Haberler Video Yaşam Videoları SON DAKİKA: Elazığ’da orman yangını bi anda büyüdü! Ekipler anında müdahale etti…

SON DAKİKA: Elazığ’da orman yangını bi anda büyüdü! Ekipler anında müdahale etti…

SON DAKİKA: Elazığ’da orman yangını bi anda büyüdü! Ekipler anında müdahale etti…
19.07.2021 18:50
Ana Sayfa 00:45
Oğulcan Engin kaçtı Ezgi...
Ana Sayfa 04:13
Başkan Erdoğan’dan KKTC’ye...
Ana Sayfa 06:35
Komşusu sokak ortasında yerde...
Ana Sayfa 01:14
Hesapsız sevgi!
Ana Sayfa 12:57
Başkan Erdoğan KKTC'de
Ana Sayfa 16:25
Başkan Erdoğan'dan önemli...
Ana Sayfa 04:55
Müjde ne olacak?
Ana Sayfa 01:04
"Uzay aracımızın tasarımına...
Ana Sayfa 01:03
Bahçeli'den Kurban Bayramı...
Ana Sayfa 00:33
Tatil pozlarıyla sosyal...
Ana Sayfa 04:05
Başkan Erdoğan'dan Kurban...
Ana Sayfa 00:29
Emekliye intibak yasası son...

Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda ekip alevlere müdahaleye ediyor.


Sivrice ilçesine bağlı Sürek köyü mevkiinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Yangın, kuru otlar ve sıcak havanın da etkisi ile kısa sürede büyüdü.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, sevk edildi.

Yine bölgeye takviye olarak Elazığ ve Sivrice ilçesinden itfaiye ekipleri gönderildi. Bölgeye ulaşan çok sayıda ekip, yangını söndürmek için yoğun çalışma yapmaya başladı.

Ekiplerin yangın kontrol altına alınana kadar müdahalesini sürdüreceği bildirildi.

Yaşam Videoları