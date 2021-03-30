Haberler Video Yaşam Videoları Son dakika: Ekmek arasından uyuşturucu çıktı

Son dakika: Ekmek arasından uyuşturucu çıktı

Son dakika: Ekmek arasından uyuşturucu çıktı
30.03.2021 12:54
Ana Sayfa 00:19
Ekmek arası uyuşturucu!
Ana Sayfa 01:41
Sinek kapana akılalmaz deney!...
Ana Sayfa 01:05
Defne Joy Foster'ın oğlu...
Ana Sayfa 00:56
İstanbul'da helikopter...
Ana Sayfa 00:43
Ordu'da mobilya atölyesinde...
Ana Sayfa 01:00
Yılın ikinci MGK'sı bugün...
Ana Sayfa 01:03
Yerli otomobilde flaş gelişme!...
Ana Sayfa 01:49
Xiaomi Türkiye fabrikası...
Ana Sayfa 01:15
AB'den Türkiye mesajı!
Ana Sayfa 01:19
Terör örgütü DHKP-C'ye ağır...
Ana Sayfa 00:45
Akıncı 14. bölüm 2.fragmanı...
Ana Sayfa 01:44
İçişleri Bakanlığı'ndan...

Kırıkkale'de jandarmanın durdurduğu otomobilde yapılan aramada ekmek arasına gizlenmiş 800 gram metamfetamin ve 10 gram bonzai ele geçirildi, sürücü İ.A. gözaltına alındı


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkkale'ye il dışından uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine şüpheli İ.A'yı takibe aldı. İ.A.'nın kullandığı otomobil Kırıkkale girişinde durduruldu.

Yapılan aramada narkotik köpeği 'Cesur', araçta bulunan ekmeklere tepki verdi.

Ekmek arası açıldığında içine gizlenmiş 800 gram metamfetamin ve 10 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Sürücü İ.A. gözaltına alınarak, sorgu için jandarmaya götürüldü.

Yaşam Videoları