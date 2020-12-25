SON DAKİKA! D-100'de şüpheli paket alarmı! Ekipler harekete geçti

D-100 Karayolu Ataşehir mevkisinde Bostancı Köprüsü altında bulunan şüpheli paket polisleri alarma geçirdi. Bölgede alınan önlemler nedeniyle trafik yoğunluğu oluşurken, poşetten otomobil parçaları çıktı.

Ataşehir D-100 Karayolu Bostancı Köprüsü altına bırakılan poşet paniğe neden oldu. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede poşetin içinden otomobil parçaları çıkarken, olay nedeniyle bölgede bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

D-100 Karayolu Harem istikameti Bostancı Köprüsü altında sahipsiz paket gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler paketin etrafına güvenlik şeridi çekerek, bir şeridi trafiğe kapattı. Ekipler çevredeki vatandaşları da uzaklaştırarak uzman ekiplerin gelmesi beklendi. Olay yerine gelen ekipler pakette yaptığı incelemede herhangi bir patlayıcıya rastlamadı.

Paketin içinden otomobil parçaları çıktı. Paketin boş olmasından sonra ekipler güvenlik şeridini kaldırdıktan sonra, kapanan şerit tekrar trafiğe açıldı. Şüpheli paket nedeniyle D-100 Karayolu Harem istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Yaşanan trafik drone ile havadan görüntülendi.