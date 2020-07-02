Son dakika: İstanbul'da Büyükçekmece Adliyesi önünde 2 grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 2 kişi yaralandı, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Son dakika: Büyükçekmece Adliyesi önünde silahlı kavga! Yaralılar var...
02.07.2020 15:18
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- Son dakika: Büyükçekmece Adliyesi önünde silahlı kavga! Yaralılar var...
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