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Son dakika: Büyükçekmece Adliyesi önünde silahlı kavga! Yaralılar var...

Son dakika: Büyükçekmece Adliyesi önünde silahlı kavga! Yaralılar var...
02.07.2020 15:18

Son dakika: İstanbul'da Büyükçekmece Adliyesi önünde 2 grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 2 kişi yaralandı, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.


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