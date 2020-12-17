Haberler Video Yaşam Videoları SON DAKİKA! Bursa'da sahte alkol operasyonu! Bir ton ele geçirildi

SON DAKİKA! Bursa'da sahte alkol operasyonu! Bir ton ele geçirildi

SON DAKİKA! Bursa'da sahte alkol operasyonu! Bir ton ele geçirildi
17.12.2020 15:42
Ana Sayfa 00:54
İlk başta uzaktan yakından...
Ana Sayfa 02:07
Sahte alkol operasyonu!...
Ana Sayfa 02:05
Gençlerbirliği 0 - 2 Tuzlaspor
Ana Sayfa 00:53
CHP’de bir taciz skandalı...
Ana Sayfa 02:34
O isimden Serdar Ortaç'la...
Ana Sayfa 02:33
Havalimanında o uygulama...
Ana Sayfa 02:04
Yargıtay'da AYM üyeliği seçim...
Ana Sayfa 02:14
İşte Sarıgül'ün partisinin adı...
Ana Sayfa 02:19
İranlı muhalif Habib Chaab...
Ana Sayfa 00:36
Azeri kızı Günel'in 22 yılda...
Ana Sayfa 00:51
Doktora bıçaklı saldırı...
Ana Sayfa 01:21
Çukurova'nın Fekeli'si Kerem...

Son dakika haberine göre Bursa'da sahte içkiden 3 kişinin öldüğü, 11 kişinin de hastanede tedaviye alındığı olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında kargoyla şehre gelen ve piyasaya sürülme hazırlığı yapılan 1 ton sahte alkol ele geçirildi.


Bursa'da sahte içkiden 3 kişinin öldüğü, 11 kişinin de hastanede tedaviye alındığı olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Uğur Kökkoparan'ın gözaltına alınmadan önce Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden 1 ton sahte alkol siparişi verdiği ortaya çıktı. Kargoyla Bursa'ya getirilen 1 ton sahte alkol, piyasaya sürülmeden polis ekiplerinde ele geçirildi.
Yaşam Videoları