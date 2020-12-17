SON DAKİKA! Bursa'da sahte alkol operasyonu! Bir ton ele geçirildi

Son dakika haberine göre Bursa'da sahte içkiden 3 kişinin öldüğü, 11 kişinin de hastanede tedaviye alındığı olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında kargoyla şehre gelen ve piyasaya sürülme hazırlığı yapılan 1 ton sahte alkol ele geçirildi.
Bursa'da sahte içkiden 3 kişinin öldüğü, 11 kişinin de hastanede tedaviye alındığı olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Uğur Kökkoparan'ın gözaltına alınmadan önce Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden 1 ton sahte alkol siparişi verdiği ortaya çıktı. Kargoyla Bursa'ya getirilen 1 ton sahte alkol, piyasaya sürülmeden polis ekiplerinde ele geçirildi.