SON DAKİKA! Bursa'da sahte alkol operasyonu! Bir ton ele geçirildi

Son dakika haberine göre Bursa'da sahte içkiden 3 kişinin öldüğü, 11 kişinin de hastanede tedaviye alındığı olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında kargoyla şehre gelen ve piyasaya sürülme hazırlığı yapılan 1 ton sahte alkol ele geçirildi.