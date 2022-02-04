Haberler Yaşam Videoları Son dakika: Başkent Ankara güne kar ile başladı! "Kar lastikleri bulunmayan araçlarla yola çıkmayın" uyarısı

Son dakika: Başkent Ankara güne kar ile başladı! "Kar lastikleri bulunmayan araçlarla yola çıkmayın" uyarısı

Son dakika: Başkent Ankara güne kar ile başladı! "Kar lastikleri bulunmayan araçlarla yola çıkmayın" uyarısı
04.02.2022 09:56

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Ankara'da gece boyunca devam eden yağmur sabahın erken saatlerinde yerini kara bıraktı. Karın kent merkezinde saat 11.00'e kadar etkisini sürdüreceğini belirten yetkililer, kış şartlarına elverişli olmayan ve kar lastikleri bulunmayan araçlarla yola çıkılmaması tavsiyesinde bulundu.

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Kent genelinde etkili olan kar sonrası Dikmen, Keklikpınarı, İncek, Oran gibi yüksek rakımlı yerler beyaza büründü.

Ankara Büyükşehir Belediyesine ait kar küreme ve tuzlama araçları ana cadde ve sokaklarda çalışma yaparken ana arterlerdeki ulaşımda herhangi bir sorun yaşanmadı.

Karın kent merkezinde saat 11.00'e kadar etkisini sürdüreceğini belirten yetkililer, kış şartlarına elverişli olmayan ve kar lastikleri bulunmayan araçlarla yola çıkılmaması tavsiyesinde bulundu.

Belediye ekipleri sabahın ilk saatlerinde yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarına devam ediyor.

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