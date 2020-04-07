Son dakika: Başkan Erdoğan duyurmuştu! Sancaktepe'de koronavirüs hastanesinin yapımına başlandı! 07.04.2020 12:07

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüsle mücadele kapsamında İstanbul'a iki yeni salgın hastanesi yapılacağını söylemişti. Erdoğan'ın açıklamalarının ardından yapılacak hastanelerden biri olan Sancaktepe'deki hastanedeki çalışmalar başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yoğun bir çalışmayla Yeşilköy Atatürk Havalimanı alanında bin yataklı bir hastanenin plan-proje çalışmasının şu anda hızla devam ettiğini, aynı şekilde Sancaktepe'de de yine bin yataklı bir hastane yaptıklarını belirtti.

Erdoğan, "Bunları süratle, şöyle 45 gün içerisinde bitireceğiz ve buraları da tamamıyla insanımızın, halkımızın hizmetine sunacağız." diye konuştu.

Sancaktepe'de yapılacak olan salgın hastanesi için çalışmalar başladı.İş makineleri ve kamyonların hastane yapılacak alanda çalışmaları devam ediyor.

CORONA VİRÜS TEDBİRLERİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, kesinlikle para ile maske satışının yasak olduğunu belirterek, "Marketlerde verilen maskeler de ücretsizdir. Salgın bitene kadar vatandaşlarımızın tamamına yetecek maske stokumuz ve üretim planlamamız vardır. Devlet olarak tüm vatandaşlarımıza ücretsiz şekilde maske ulaştırmakta kararlıyız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortaya çıkan her gelişmenin karşılarındaki tehdidin büyüklüğünü ve aldıkları tedbirlere uyulmasının ne kadar gerekli olduğunu bir kez daha gösterdiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bizi yakından ilgilendirdiği için Avrupa ülkelerinin tamamıyla Amerika'daki gelişmeleri anbean takip ediyoruz. Kovid-19 hastalarımızın veya onları hastalığı bulaşanların veya onlara bulaştıranların önemli bir kısmının Avrupa ve Amerika'ya seyahat geçmişlerinin olması, bu ülkelerin tedbirleri vaktinde almadığının işaretidir. Şayet işin başında, bizim gösterdiğimiz hassasiyeti bu ülkeler de sergilemiş olsaydı bugün hep birlikte çok daha iyi bir durumda olabilirdik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her şeye rağmen Türkiye'nin sağlıktan gıda ve temizlik malzemelerine kadar acil ihtiyaç duyulan konularda oldukça iyi bir yerde olduğunu belirterek, "Devlet, en çok da işte böyle günler için vardır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurumları ve imkanlarıyla 83 milyon vatandaşın istisnasız tamamının yanındadır. Milletimizin her bir ferdine, devletine olan güveni ile sergilediği birlik, beraberlik, dayanışma için şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Türk milletinin İstiklal Harbi döneminde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası ile yayınlanan Tekalif-i Milliye emirleri ile varını yoğunu bağımsızlığı için ortaya koymuş bir millet olduğunu belirten Erdoğan, bu vesileyle 10 başlık ve 55 maddeden oluşan bu emirleri özellikle hatırlatmak istediğini söyledi.