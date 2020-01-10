Son dakika: Başkan Erdoğan Çamlıca Kulesi’nde incelemelerde bulundu

Son dakika haberi... Cuma namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, namazın ardından inşaatı süren Çamlıca Televizyon Kulesi'nde incelemelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kıldığı Büyük Çamlıca Camii'nden ayrıldıktan sonra Küçük Çamlıca Televizyon Kulesi'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tamamlanmasına az bir süre kalan kuleyi gezerek incelemelerde bulundu.
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