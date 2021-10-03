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SON DAKİKA! Bartın'da MHP toplantısına giden otobüs devrildi! Ölü ve yaralılar var

SON DAKİKA! Bartın'da MHP toplantısına giden otobüs devrildi! Ölü ve yaralılar var
03.10.2021 09:53
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Son dakika haberine göre Bartın'da MHP toplantısına giden yolcu otobüsü yoldan çıkarak devrildi. Kaza sonucu ilk gelen bilgilere göre 2 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybeden kişilerin Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve MHP teşkilatından Murat Sevilmiş olduğu öğrenildi.


Bartın'da, MHP'nin Ankara'daki toplantısına giden partililerin bulunduğu midibüsün devrilmesi sonucu Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve MHP teşkilatından Murat Sevilmiş yaşamlarını yitirirken, 14 kişi yaralandı.



Kaza, saat 07.45 sıralarında, Bartın ile Zonguldak arasındaki yolun Esenyurt mevkiinde meydana geldi. MHP'nin Ankara'da düzenlenecek olana istişare toplantısına katılmak üzere partililer 74 AJ 900 plakalı midibüs ile yola çıktı.

Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs devrildi.


*Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç

Kazada, 19 kişinin bulunduğu midibüste bulunan Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve MHP teşkilatından Murat Sevilmiş olay yerinde yaşamını yitirirken, 14 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil, AFAD, itfaiye ve trafik ekipleri geldi. Yaralılar Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olay yerinde çalışmalar devam ediyor.

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