Son dakika: Balıkçı teknesi ile tanker çarpıştı: 3 balıkçı kayıp (Kazadan ilk görüntüler) 10.01.2020 09:55

Son dakika haberine göre Kilyos açıklarında Rus bayraklı tanker ile balıkçı teknesi çarpıştı. Balıkçı teknesinde bulunan 6 kişiden 3'ü kurtarılırken 3 balıkçı ise kayboldu. 1'i teknenin sahibi olmak üzere 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. İşte kaza yerinden gelen ilk görüntüler...

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kilyos açıklarında Rus bayraklı tanker ile balıkçı teknesinin çarpışması sonucu kaybolan 3 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

TANKER İLE TEKNE ÇARPIŞTI

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, saat 06.30'da İstanbul Boğazı'nın kuzeybatısı 5 mil mesafesinde Rusya'dan İzmir'e giden Rus bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı trol teknesinin çarpıştığı belirtildi.

3 BALIKÇI KAYIP

Kazada teknenin battığı, 3 kişinin bölgede bulunan balıkçılar tarafından kurtarıldığı ihbarının alınması üzerine olay yerine sahil güvenlik botu ve bir sahil güvenlik helikopterinin görevlendirildiği kaydedilen açıklamada, "Kayıp olduğu değerlendirilen 3 şahsın bulunması maksadıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait botun da iştirak ettiği kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Kilyos açıklarında bu sabah saat 06.35 sıralarında Rus bayraklı GLARD 2 isimli tanker gemisi ile Türk bayraklı Dursun Ali Coşkun isimli balıkçı gemisi çarpışmış; çarpışmadan dolayı Türk bayraklı balıkçı gemisi batmıştır. Gemide bulunan 6 vatandaşımızın 3'ü balıkçılar tarafından kurtarılmış, diğer 3 vatandaşımız için arama ve kurtarma çalışmaları Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sürdürülmektedir." denildi.

BOĞAZ SİS NEDENİYLE KAPATILDI

Öte yandan İstanbul Liman Başkanlığı Boğaz Liman Başkanlığı Boğaz Trafik Kontrol Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre; bu sabah saatlerinde yaşanan sis nedeniyle boğaz çift yönlü trafiğe kapatıldı