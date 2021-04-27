SON DAKİKA! Bağcılar'da yangın! 6'ncı kattan boşluğa atladı

Son dakika haberine göre İstanbul Bağcılar'da bulunan bir binanın çatısında yangın çıktı. 6 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın bir anda büyüdü. Yangın sırasında mahsur kalan bir kişi çatıdan atlayarak yangından kurtulmaya çalıştı.