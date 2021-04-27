RAMAZAN İMSAKİYE
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SON DAKİKA! Bağcılar'da yangın! 6'ncı kattan boşluğa atladı

SON DAKİKA! Bağcılar'da yangın! 6'ncı kattan boşluğa atladı
27.04.2021 17:34
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Son dakika haberine göre İstanbul Bağcılar'da bulunan bir binanın çatısında yangın çıktı. 6 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın bir anda büyüdü. Yangın sırasında mahsur kalan bir kişi çatıdan atlayarak yangından kurtulmaya çalıştı.


Bağcılar'da 6 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Çatı alev alev yanarken, alevlerin içinde mahsur kalan bir kişi, mahalle sakinlerinin açtığı battaniyeye atladı. Alevlerden kaçan kişinin çatıdan atlama anları kameralara yansıdı.

Bağcılar, Kirazlı Mahallesi'nde bulunan 6 katlı binanın çatısında saat 16.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çatıdaki yangında bir kişi alevlerin arasında mahsur kaldı. Çatıdaki kişi sarkılarak kendini aşağıya bıraktı. Mahalle sakinlerinin açtığı battaniyeye düşen kişi yaralandı. Dehşet dolu anlar kameralara yansıdı.
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