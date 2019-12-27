Son dakika... Avcılar'da banka soygunu |Video 27.12.2019 14:43

Son dakika haberine göre, Avcılar'da bir bankanın şubesi silahlı bir kişi tarafından soyuldu. Olay saat 14.00'da Merkez Mahallesi Reşitpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir banka şubesinde meydana geldi. Bankanın içindekiler korku dolu o anları anlattı.