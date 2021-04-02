Haberler Video Yaşam Videoları SON DAKİKA: Antalya'da dehşet! Birazdan tecavüz edeceğim iyi izleyin

SON DAKİKA: Antalya'da dehşet! Birazdan tecavüz edeceğim iyi izleyin

SON DAKİKA: Antalya'da dehşet! Birazdan tecavüz edeceğim iyi izleyin
02.04.2021 15:11
Ana Sayfa 01:59
Büyük şans! 10 lira verdi 200...
Ana Sayfa 01:00
Bergüzar Korel üçüncü çocuğuna...
Ana Sayfa 14:31
Başkan Erdoğan'ın çağrısı...
Ana Sayfa 02:06
Akşener’in tiyatrocusunun lüks...
Ana Sayfa 03:21
O ilimizde bu ayda 8 metre kar
Ana Sayfa 00:32
Bakan Elvan'dan kritik temas
Ana Sayfa 05:02
Tarladan sofraya 5 kat fark
Ana Sayfa 01:25
Feci tren kazası: 36 ölü
Ana Sayfa 05:18
2 Nisan Cuma Müge Anlı canlı...
Ana Sayfa 01:05
SON DAKİKA! İstanbul'da DEAŞ...
Ana Sayfa 04:42
Dur ihtarına uymadı ortalığı...
Ana Sayfa 00:26
Balıkçı oltasına camgöz...

Son dakika haberleri... Antalya Alanya'da yaşayan yaşayan 24 yaşındaki Beyza Yurttaş, ayrıldığı sevgilisinin kendisine yaşattığı dehşeti anlattı. Yurttaş, "Defalarca vurdu. Her tarafım kan olduktan sonra imam nikahlı eşini aradı, 'Nasıl olmuş aşkım' dedi. 'İyi yapmışsın aşkım biraz da benim için vurur musun' dedi. Görüntülü konuşurken defalarca onun için de vurdu. Kadın, 'Aferin aşkım, teşekkür ederim ellerine sağlık' dedi. Daha sonra benim arkadaşımı aradı. 'Birazdan tecavüz edeceğim iyi izleyin' demiş. Baygın bir haldeymişim" dedi.


Yaşam Videoları