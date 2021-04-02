SON DAKİKA: Antalya'da dehşet! Birazdan tecavüz edeceğim iyi izleyin

Son dakika haberleri... Antalya Alanya'da yaşayan yaşayan 24 yaşındaki Beyza Yurttaş, ayrıldığı sevgilisinin kendisine yaşattığı dehşeti anlattı. Yurttaş, "Defalarca vurdu. Her tarafım kan olduktan sonra imam nikahlı eşini aradı, 'Nasıl olmuş aşkım' dedi. 'İyi yapmışsın aşkım biraz da benim için vurur musun' dedi. Görüntülü konuşurken defalarca onun için de vurdu. Kadın, 'Aferin aşkım, teşekkür ederim ellerine sağlık' dedi. Daha sonra benim arkadaşımı aradı. 'Birazdan tecavüz edeceğim iyi izleyin' demiş. Baygın bir haldeymişim" dedi.