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SON DAKİKA: Antalya'da 3 metrelik dev dalgaya aldırış etmeyen kadın denizde yüzdü

SON DAKİKA: Antalya'da 3 metrelik dev dalgaya aldırış etmeyen kadın denizde yüzdü
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Son dakika: Turizm cenneti Antalya'da dünden itibaren sağanak yağış ve fırtına etkili oluyor. Bugün dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde ise bir kadın boyu 3 metreye ulaşan dev dalgalara ve çevresindekilere aldırış etmeden denize girdi.


Antalya'da dünden itibaren etkili olan sağanak sonrası, dev dalgaların dövdüğü dünyaca ünlü sahil beyaza büründü. Sağanağın olumsuz etkilediği kentte ise nem oranı yüzde 100 ölçüldü.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün Antalya ve ilçelerini kapsayan kuvvetli yağış ile fırtına uyarısı sonrası kent merkezi ve ilçelerinde dün başlayan yağış, gece etkisini arttırdı. Şiddetli rüzgar bölgedeki bir çok tabelayı devirirken, ağaçlara da zarar verdi. Bugün sabah saatlerinde de yer yer devam eden yağış sonrası yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki dev dalgaların dövdüğü dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili beyaza büründü. Bazı vatandaşlarda dev dalgaları fotoğraflamak için plaja indi. Sahildeki bir kadın ise dev dalgalara aldırış etmeden denize girdi.

Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü kentte nem oranıysa yüzde 100 olarak ölçüldü.

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