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SON DAKİKA: Ankara'da kan donduran olay: Bir apartman garajında 3 kişi ölü olarak bulundu

SON DAKİKA: Ankara'da kan donduran olay: Bir apartman garajında 3 kişi ölü olarak bulundu
02.01.2021 09:42
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Son dakika haberine göre, Ankara'nın Pursaklar ilçesinde bir apartman garajında 3 kişi ölü olarak bulundu. Kan donduran olayla ilgili olay yerine ekipler sevk edildi. Olayı haber alan gençlerin aileleri fenalaştı.


Ankara'nın Pursaklar ilçesinde, bir apartmanın garajında 3 gencin cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi Orhangazi Caddesi'ndeki 3 katlı bir apartmanda zehirlenme vakası ihbarı alan polis ekipleri, olay yerine gitti.

Ekipler, binanın kapalı garajında 3 genci hareketsiz yatarken buldu.

Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede, 20-25 yaşlarındaki 3 gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayı haber alan gençlerin aileleri fenalaştı.

Polis ekipleri tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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