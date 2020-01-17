Haberler Video Son dakika: Ankara'da hareketli dakikalar! Otelden çevreye ateş açıldı
Son dakika: Ankara'da hareketli dakikalar! Otelden çevreye ateş açıldı

Son dakika: Ankara'da hareketli dakikalar! Otelden çevreye ateş açıldı

17.01.2020 16:22

Son dakika haberi... Ankara'nın Ulus semtinde bir otelden bir kişinin çevreye ateş açması üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Şahsı ikna etmek için polis çalışma başlattı.


Ankara'nın Ulus semtinde bir otelden çevreye ateş açan şahıs korku dolu anlar yaşattı. Olaya tanıklık eden bir vatandaş ise o anları anlattı. Silah sesini duyarak dışarı çıktıklarını belirten Harun Telli isimli vatandaş, "Esnaf arkadaşlar bakarken vatandaş otelin en üst katından bize karşı silah çekip sıkmaya başladı. Biz kendimizi kurtarmak için dükkanlara attık kendimizi. Biz kaçtık, canımızı zor kurtardık. Pencereden silahını çekti, insanların üzerine doğru sıktı dedi" dedi.
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