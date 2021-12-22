SON DAKİKA! Ankara'da halk otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Son dakika haberine göre Ankara'nın Sincan ilçesinin Yenikent bölgesinde halk otobüsü kaza yaptı. Kaza nedeniyle çok sayıda yaralı olduğu belirtiliyor.
Son dakika haberine göre Ankara'nın Sincan ilçesinin Yenikent bölgesinde halk otobüsü kaza yaptı. Kaza nedeniyle çok sayıda yaralı olduğu belirtiliyor.
Ankara'nın Sincan ilçesinde halk otobüsü kaza yaptı. Alınan bilgiye göre, Ankara-Ayaş yolu Yenikent'te Şehit Üsteğmen Hasan Şahan Kışlası önünde halk otobüsü kaza yaptı. Kazada ilk belirlemelere göre 20'inin üzerinde kişi yaralanırken, bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.