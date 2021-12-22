SON DAKİKA! Ankara'da halk otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Ankara'nın Sincan ilçesinde halk otobüsü kaza yaptı. Alınan bilgiye göre, Ankara-Ayaş yolu Yenikent'te Şehit Üsteğmen Hasan Şahan Kışlası önünde halk otobüsü kaza yaptı. Kazada ilk belirlemelere göre 20'inin üzerinde kişi yaralanırken, bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.