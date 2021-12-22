Haberler Yaşam Videoları SON DAKİKA! Ankara'da halk otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

SON DAKİKA! Ankara'da halk otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

SON DAKİKA! Ankara'da halk otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
22.12.2021 09:16

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 03:46
Susurluk'un kilit ismi böyle...
Ana Sayfa 02:18
İstanbul'da helikopter...
Ana Sayfa 01:29:48
Bakan Nebati'den önemli...
Ana Sayfa 01:03
İstanbul'da aniden bastıran...
Ana Sayfa 00:29
Destan 6. bölüm fragmanı
Ana Sayfa 00:15
Yeni imajıyla kendine hayran...
Ana Sayfa 00:28
Fiyatlar yarıya kadar...
Ana Sayfa 00:59
Ölümden döndü! Tolga Karel'in...
Ana Sayfa 00:20
Alevler içinde kalan bungalov...
Ana Sayfa 01:12
"Kız arkadaşım sosyal medyada...
Ana Sayfa 01:22
Beylikdüzü’nde akılalmaz olay,...
Ana Sayfa 24:03
Demirel'den flaş Fenerbahçe...

Son dakika haberine göre Ankara'nın Sincan ilçesinin Yenikent bölgesinde halk otobüsü kaza yaptı. Kaza nedeniyle çok sayıda yaralı olduğu belirtiliyor.

Yaşam Videoları

Ankara'nın Sincan ilçesinde halk otobüsü kaza yaptı. Alınan bilgiye göre, Ankara-Ayaş yolu Yenikent'te Şehit Üsteğmen Hasan Şahan Kışlası önünde halk otobüsü kaza yaptı. Kazada ilk belirlemelere göre 20'inin üzerinde kişi yaralanırken, bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

SON DAKİKA