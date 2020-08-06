Son dakika: Ankara'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı

06.08.2020 15:05

Gelen son dakika haberine göre, Ankara'da, DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduklarına dair haklarında istihbari bilgiler bulunan yabancı uyruklu 10 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, merkez ilçeleri ve Polatlı ilçesinde DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduklarına dair haklarında istihbari bilgiler bulunan 15 Irak, 4 Suriye uyruklu olmak üzere 19 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, 10 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.

Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken, yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere göç idaresine teslim edileceği öğrenildi.