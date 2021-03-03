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Son dakika: Ankara'da 31 kilo eroin ele geçirildi

Son dakika: Ankara'da 31 kilo eroin ele geçirildi
03.03.2021 12:53
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Ankara'da 31 kilo eroin ele...
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Son dakika haberleri... Ankara'da polisin düzenlediği operasyonda, 31 kilo 200 gram eroin ve 315 gram ecstasy hap ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.


Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Altındağ ilçesindeki bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda, 31 kilo 200 gram eroin ve 315 gram ecstasy hap ile bir adet hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

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