Son dakika: Aksaray'da feci kaza! Servis aracıyla otomobil çarpıştı | Video 10.01.2020 09:31

Son dakika haberine göre Aksaray'da işçileri taşıyan servis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu çok sayıda yaralı olduğu bildirildi. Olay yerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aksaray'da işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 16 kişi yaralandı. Kaza, saat 08.40 sıralarında Aksaray - Aratol Mahallesi yolunda meydana geldi. Bir tekstil fabrikasına işçi taşıyan minibüs, karşı yönden gelen bir otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil hurda yığınına dönerken, savrulan minibüs de şarampole devrildi. Kazada her iki araçtan 16 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.