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Söke’de otomobil işçi servisine çarptı: 3 yaralı
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Söke’de otomobil işçi servisine çarptı: 3 yaralı

Giriş Tarihi: 13.04.2025 01:44:42 Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 01:46:36

Aydın’ın Söke ilçesinde, otomobil ile işçi taşıyan minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle yol bir süre ulaşıma kapandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, işçileri taşıyan minibüsle bir otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, H.Ö. yönetimindeki 35 DNZ 45 plakalı otomobil, Aydın Caddesi ile Tamer Sokak kesişiminde, N.M. idaresindeki 09 P 2624 plakalı işçi minibüsüyle çarpıştı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle yaralanan otomobil sürücüsü H.Ö. ile minibüste bulunan S.G. ve G.A., ilk müdahalenin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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