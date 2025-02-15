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Söke-Milas Karayolu’nda trafik kazası: 2 yaralı
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Söke-Milas Karayolu’nda trafik kazası: 2 yaralı

Giriş Tarihi: 15 Şubat 2025 21:03 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2025 21:03

Söke-Milas Karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan alışveriş mağazası önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşaktan aniden yola çıkan bir karavana çarpmamak için şerit değiştirdiği iddia edilen S.E. yönetimindeki 34 DTZ 985 plakalı otomobile arkadan gelen 28 DN 438 plakalı M.C. idaresindeki otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan araçlarda maddi hasar meydana gelirken 2 kişi de yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle tek şeride düşen trafik akışı araçların yoldan kaldırılması ile normale döndü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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