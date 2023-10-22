SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 22 Ekim 2023, 14:31 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2023, 14:36

Şoke eden yolculuk: Çocuğu motosiklette ayakta taşıdılar

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen tehlikeli motosiklet yolculuğu kameralara yansıdı. İlçede bulunan Ortacami Mahallesi Yunusbey Sokak üzerinde biri kadın 2 kişinin motosikletin üzerinde çocuklarını omuzlarında taşıyarak yolculuk yapması dikkat çeken bir manzara oluşturdu. Olay, kameralar tarafından anbean kayıt altına alındı. Çocuğu motosiklet üzerinde omuzlarında taşıyan kadın, trafik kurallarını ihlal ederek tehlikeli bir duruma sebep oldu. Bu riskli davranış, çevredekileri dehşete düşürdü ve güvenlik endişelerini artırdı. Yetkililer, benzeri olayların önüne geçmek için sürücülerin trafik kurallarına uymaları ve güvenliği ön planda tutmaları konusunda uyarılarda bulundu.

SIRADAKİ VİDEO
Yıldız oyuncu Mario Balotelli Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "One Minute" videosunu paylaştı
22.10.2023Pazar
İstanbul’da taksici dehşeti kamerada: Hem dövdü hem de bıçakladı
22.10.2023Pazar
Bahçelievler'de İETT otobüsü aydınlatma direğini devirdi: Yol kapandı
22.10.2023Pazar
TEM'de bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü: 3 yaralı
22.10.2023Pazar
İşgalci İsrail Gazze'de pazar yerini vurdu
21.10.2023Cumartesi
Bunlar da Var
A Haber ekranlarında soykırım anbean kaydedildi! Gazze Şifa Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Fadia Malhis: Saldırı altındayız 00:57
Canlı yayında soykırım anbean kaydedildi!
22.10.2023Pazar
Günlerdir kara saldırısı için hazırlık yapan soykırımcı İsrail ordusuna siyasi kademe onay vermedi! Peki neden onay verilmedi? 00:17
Soykırımcı İsrail askerleri korkuyor!
22.10.2023Pazar
Orta Doğu’da gerilim yükseliyor! Çin Deniz Kuvvetleri, Akdeniz’e 6 savaş gemisi konuşlandırdı 03:07
Çin'den ABD'ye gözdağı!
22.10.2023Pazar
New York’ta Filistin’e destek gösterisi düzenlendi! 00:41
New York'ta Filistin'e destek gösterisi düzenlendi!
22.10.2023Pazar
CANLI YAYIN
SON DAKİKA