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Sokakta uyuşturucu satarken yakalanan zanlı tutuklandı

Sokakta uyuşturucu satarken yakalanan zanlı tutuklandı
29.10.2021 11:32
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Adana’da sokakta uyuşturucu satarken yakalanan zanlı tutuklandı. İddiaya göre olay Seyhan ilçesinde bulunan Ahmet Cevdet Yağ Bulvarında meydana geldi. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Hasan Hüseyin’in sokakta uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı. Polis zanlının satış yaptığı adrese baskın yaparak suçüstü yakaladı. Zanlının yapılan üst aramasında da 11 adet ‘fişek’ olarak tabir edilen satışa hazır paketler içinde tam 14 gram eroin çıktı. Gözaltına alınan Hüseyin, emniyetteki sorgusunda da; “1.5 yıldan bu yana uyuşturucu kullanıyorum. Ben bir bağımlıyım, satıcı değil. Üzerimden çıkan eroini de ben kullanıyorum” savunmasını yaptı. Zanlı ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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