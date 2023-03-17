Sokakta başlayan silahlı kavga hastane girişinde son buldu

Olay, akşam saatlerine doğru Şehitkamil ilçesi Göllüce Mahallesi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İnayet Topçuoğlu Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup hastane sokağında tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında taraflardan biri pompalı tüfeğini çıkarınca diğer şahıs kaçmaya başladı. Sığındığı hastane koridorunda ayağından vuruldu Kısa süreli kovalamacanın ardından hastaneye sığınan şahıs, peşindeki husumetlisi tarafından hastane koridorunda ayağından vuruldu. Yaralı şahıs tedavi altına alınırken, olay sonrası kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldığı öğrenildi.